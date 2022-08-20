Жертвами обстрілів Донецької області стали семеро людей, ще 13 поранені

Через обстріли з боку російської армії за минулу добу на підконтрольній українській владі частині Донецької області загинуло семеро людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його інформацією, чотири людини загинули в Бахмуті, по одній — у Дружбі, Костянтинівці та Північному. Ще 13 людей поранено: п'ятеро — у Великій Новосілці, по троє — у Бахмуті та Сіверську, по одному — у Костянтинівці та Іванівці.



Від 24 лютого на Донеччині через обстріли 751 особа загинула і 1941 поранено. При цьому нині влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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