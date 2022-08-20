Российские военные обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: полиции

В течение суток полицейские задокументировали 17 обстрелов Донетчины со стороны российских войск. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, в числе раненых — ребенок. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.



Отмечается, что противник вел огонь по 11 населенным пунктам: Бахмуту, Авдеевке, Торецку, Константиновке, Великой Новоселке, Пивденное, Дачному, Парасковеевке, Карловке, Орловке, Галицыновке.



Оккупанты нанесли авиаудары неуправляемыми ракетами, били с ЗРК «С-300», РСЗО «Ураган», артиллерии. Уничтожены и повреждены 18 гражданских объектов: десять домов, игровая площадка, общежитие, коксохимический завод, коммунальное предприятие, складские помещения, автомобили.



Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.



«С помощью полиции эвакуировано 569 человек, с начала обязательной эвакуации — более 8000, в том числе 1528 детей и 388 людей с инвалидностью», — проинформировали в полиции.