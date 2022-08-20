Російські військові обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: поліції

Упродовж доби поліцейські задокументували 17 обстрілів Донеччини з боку російських військ. Є загиблі та поранені серед мирних жителів, серед поранених — дитина. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області.



Зазначається, що противник вів вогонь по 11 населених пунктах: Бахмуту, Авдіївці, Торецьку, Костянтинівці, Великій Новосілці, Південному, Дачному, Парасковіївці, Карлівці, Орлівці, Галицинівці.



Окупанти завдали авіаударів некерованими ракетами, били з ЗРК «С-300», РСЗВ «Ураган», артилерії. Знищено та пошкоджено 18 цивільних об'єктів: десять будинків, ігровий майданчик, гуртожиток, коксохімічний завод, комунальне підприємство, складські приміщення, автомобілі.



Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



«За допомогою поліції евакуйовано 569 осіб, від початку обов'язкової евакуації — понад 8000, зокрема 1528 дітей та 388 людей з інвалідністю», — поінформували в поліції.