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Оккупанты собираются восстановить меткомбинат имени Ильича в Мариуполе

20 августа 2022, 13:31

Оккупанты собираются восстановить меткомбинат имени Ильича в Мариуполе

В захваченном российскими войсками Мариуполе продолжается разминирование металлургического комбината имени Ильича. Его начнут восстанавливать «в ближайшее время», заявил назначенный оккупантами «мэр» города Константин Иващенко, передает сепаратистский сайт «ДАН».

«Саперы приводят в порядок территорию предприятия», — уверяет Иващенко.

По его словам, вскоре там начнутся «масштабные работы». Комбинат якобы ожидает несколько этапов модернизации. К началу восстановительных работ планируется полностью сформировать кадровый состав будущих сотрудников.

Во время разминирования ММК им. Ильича и «Азовстали» неоднократно фиксировались случаи подрыва саперов группировки «ДНР», в том числе смертельные.

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