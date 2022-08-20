Оккупанты собираются восстановить меткомбинат имени Ильича в Мариуполе

В захваченном российскими войсками Мариуполе продолжается разминирование металлургического комбината имени Ильича. Его начнут восстанавливать «в ближайшее время», заявил назначенный оккупантами «мэр» города Константин Иващенко, передает сепаратистский сайт «ДАН».



«Саперы приводят в порядок территорию предприятия», — уверяет Иващенко.



По его словам, вскоре там начнутся «масштабные работы». Комбинат якобы ожидает несколько этапов модернизации. К началу восстановительных работ планируется полностью сформировать кадровый состав будущих сотрудников.

Во время разминирования ММК им. Ильича и «Азовстали» неоднократно фиксировались случаи подрыва саперов группировки «ДНР», в том числе смертельные.