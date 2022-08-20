Окупанти збираються відновити меткомбінат імені Ілліча у Маріуполі

У захопленому російськими військами Маріуполі продовжується розмінування металургійного комбінату імені Ілліча. Його почнуть відновлювати «найближчим часом», заявив призначений окупантами «мер» міста Костянтин Іващенко, повідомляє сепаратистський сайт «ДАН».



«Сапери приводять до ладу територію підприємства», — запевняє Іващенко.



За його словами, невдовзі там розпочнуться «масштабні роботи». Комбінат нібито очікує на кілька етапів модернізації. На початок відновлювальних робіт планується повністю сформувати кадровий склад майбутніх співробітників.

Під час розмінування ММК ім. Ілліча та «Азовсталі» неодноразово фіксувалися випадки підриву саперів угруповання «ДНР», зокрема смертельні.