«ДНР» заявила о двух погибших и 19 раненых от обстрелов за сутки

На подконотрольной группирвоке «ДНР» территории Донецкой области за минувшие сутки погибли два человека в результате боевых действий. Об этом сообщает «СЦКК ДНР».



Отмечается, что два человека погибли в Березовом.



Ранения получили 19 гражданских лиц в Киевском, Кировском, районах Донецка, Ясиноватой, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, где пятеро пострадавших являются сотрудниками «МЧС», и в Березовом, Новопетровке, Вольном.



Также подчеркивается, что повреждено 31 домостроение в Киевском районе Донецка, Горловке, а также 15 объектов гражданской инфраструктуры.