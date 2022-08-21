«ДНР»: Центр Горловки попал под обстрел

Повреждения дома в центре Горловки в результате обстрела. Фото из соцсетей

Сегодня в течение дня оккупированная Горловка попала под обстрелы, повреждены админздания, жилые дома, есть пострадавшие среди мирных жителей, в том числе в центре города. Об этом сообщил «мэр» Горловки при группировке «ДНР» Иван Приходько в Тelegram.



По его информации, под обстрелы попали жилмассив «Солнечный», рынок, СТО в Калининском районе города, поселок шахты «Кочегарка», поселок шахты Изотова, поселок шахты им. Ленина, 88-й квартал в Центрально-Городском районе, повреждены здания ДДЮТ и гостиницы «Родина», школы №8, «администрации» Горловки и ряд жилых домов в разных районах города.



«Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до 12», — сообщил Приходько.

Последствия обстрелов Горловки. Фото из соцсетей