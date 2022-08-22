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Верещук раскритиковала требования ПриватБанка к клиентам с регистрацией на оккупированном Донбассе

22 августа 2022, 12:52

Верещук раскритиковала требования ПриватБанка к клиентам с регистрацией на оккупированном Донбассе

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук считает недопустимыми требования ПриватБанка к клиентам с временно оккупированных территорий (ВОТ) по актуализации персональных данных и блокирование их счетов.

«В последние недели в Минреинтеграции и общественные организации поступают обращения от граждан — клиентов АО КБ "ПриватБанк", регистрация места жительства которых — ВОТ Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении пресс-службы Минреинтеграции.

Люди жалуются, что банк требует от них актуализации персональных данных. С помощью мобильного приложения «Приват24» или на сайте банка клиентам нужно обновить информацию относительно адреса проживания и добавить документ, подтверждающий место жительства.

«Дополнительно могут потребовать копии документов, в частности, справки о взятии на учет ВПЛ (даже если такие данные уже предоставлялись банку или клиент не имеет статуса ВПЛ). В отдельных случаях требуют прибыть в отделение. Иначе предупреждают, что в течение августа заблокируют счет», — описывают в министерстве требование ПриватБанка.

Там добавили, что вице-премьер Верещук считает подобные требования банка и блокирование счетов недопустимы.

В связи с эти Минреинтеграции обратилось в Национальный банк Украины «с просьбой разобраться в сложившейся ситуации в государственном банке и принять меры реагирования».

Также Минреинтеграции обратилось непосредственно в ПриватБанк с призывом принять меры по прекращению актуализации данных и массовой блокировке счетов клиентов, регистрация места жительства которых — временно оккупированы территории Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях.

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