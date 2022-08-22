Верещук розкритикувала вимоги ПриватБанку до клієнтів із реєстрацією на окупованому Донбасі

Віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук вважає неприпустимим вимоги ПриватБанку до клієнтів з тимчасово окупованих територій (ВОТ) щодо актуалізації персональних даних та блокування їх рахунків.



«В останні тижні до Мінреінтеграції та громадських організацій надходять звернення від громадян — клієнтів АТ КБ "ПриватБанк", реєстрація місця проживання яких — ВОТ Донецької та Луганської областей», — йдеться у повідомленні прес-служби Мінреінтеграції.



Люди скаржаться, що банк вимагає від них актуалізації персональних даних. За допомогою мобільного додатка «Приват24» або на сайті банку клієнтам потрібно оновити інформацію щодо адреси проживання та додати документ, що підтверджує місце проживання.



«Додатково можуть вимагати копії документів, зокрема довідки про взяття на облік ВПО (навіть якщо такі дані вже надавалися банку або клієнт не має статусу ВПО). В окремих випадках вимагають прибути до відділення. Інакше попереджають, що упродовж серпня заблокують рахунок», — описують у міністерстві вимогу ПриватБанку.



Там додали, що віце-прем'єр Верещук вважає подібні вимоги банку та блокування рахунків неприпустимі.



У зв'язку з цим Мінреінтеграції звернулося до Національного банку України «з проханням розібратися в ситуації, що склалася в державному банку і вжити заходів реагування».



Також Мінреінтеграції звернулося безпосередньо до ПриватБанку із закликом вжити заходів щодо припинення актуалізації даних та масового блокування рахунків клієнтів, реєстрація місця проживання яких — тимчасово окуповані території України, зокрема у Донецькій та Луганській областях.