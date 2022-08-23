В «ЛНР» рассказали, на каком основании будут «национализировать» жилье

Группировка «ЛНР» будет забирать в «госсобственность» недвижимое имущество физических лиц за неуплату коммунальных услуг. Об этом заявила врио «министра ЖКХ» Татьяна Буряк.



Отмечается, что это «постановление» касается, только жилых помещений и не касается недвижимости юридических лиц.



Утверждается, что все изъятое жилье будет предназначаться для тех, кто в результате боевых действий потеряли свое жилье.



Условием «национализации» Буряк назвала неуплату за коммунальные услуги за пять лет.



Чтобы жилье не забрали в группировке требуют обратится собственнику в десятидневный срок со дня официального объявления о намерении и заключить договор о реструктуризации долга, подать заявление в «администрацию» о прекращении передачи имущества.



Буряк также заявила, что за изъятое жилье якобы выплатят компенсацию 35 тысяч российских рублей за один квадратный метр.