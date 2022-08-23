У «ЛНР» розповіли, на якій підставі «націоналізуватимуть» житло

23 серпня 2022, 09:19

У «ЛНР» розповіли, на якій підставі «націоналізуватимуть» житло

Угруповання «ЛНР» забиратиме у «держвласність» нерухоме майно фізичних осіб за несплату комунальних послуг. Про це заявила вріо «міністра ЖКГ» Тетяна Буряк.

Зазначається, що ця «постанова» стосується лише житлових приміщень і не стосується нерухомості юридичних осіб.

Умовою «націоналізації» Буряк назвала несплату комунальних послуг за п'ять років.

Щоб житло не забрали, угрупування вимагає звернутися власнику у десятиденний термін з дня офіційного оголошення про намір та укласти договір про реструктуризацію боргу, подати заяву до «адміністрації» про припинення передачі майна.

Буряк також заявила, що за вилучене житло виплатять компенсацію 35 тисяч російських рублів за один квадратний метр.

Стверджується, що все вилучене житло призначатиметься для тих, хто внаслідок бойових дій втратив своє житло.

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