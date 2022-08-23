На Донетчине за сутки эвакуировали еще более 700 человек

Из Донецкой области за прошедшие сутки выехали 719 гражданских лиц. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.



«Спасателями при эвакуации в Покровском районе оказана помощь 682 лицам, из них 56 детей и 3 человека с ограниченными физическими возможностями», - говорится в сообщении.



Отмечается, что также за прошедшие сутки проведена эвакуация четырех человек из Бахмутского района.



Кроме того, во время эвакуации в Торецке была оказана помощь 33 людям.



На Донетчине, которая постоянно обстреливается противником и где нет газоснабжения и постоянные проблемы с водой, началась обязательная эвакуация. В регионе к осенне-зимнему периоду должно остаться не более 235 тысяч населения, задействованных в процессе обороны и поддержки работы критической инфраструктуры, все остальные должны эвакуироваться. До 24 февраля на Донетчине постоянно проживали 1 млн 670 тысяч человек.