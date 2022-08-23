На Донеччині за добу евакуювали ще понад 700 людей

З Донецької області минулої доби виїхали 719 цивільних осіб. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Донецькій області.



«Рятувальниками під час евакуації в Покровському районі надано допомогу 682 особам, з них 56 дітей та 3 особи з обмеженими фізичними можливостями», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що також минулої доби проведено евакуацію чотирьох людей з Бахмутського району. Під час евакуації в Торецьку було надано допомогу 33 людям.



На Донеччині, яка постійно обстрілюється супротивником і де немає газопостачання та постійні проблеми з водою, розпочалася обов'язкова евакуація. У регіоні до осінньо-зимового періоду має залишитися не більше 235 тисяч населення, задіяних у процесі оборони та підтримки роботи критичної інфраструктури, решта має евакуюватися. До 24 лютого на Донеччині постійно проживало 1 млн 670 тисяч осіб.