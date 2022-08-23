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Макрон призвал не идти на компромиссы с Россией

23 августа 2022, 16:35

Макрон призвал не идти на компромиссы с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не проявлять слабость или идти на компромиссы в отношениях с Российской Федерацией. Об этом он заявил во время саммита Крымской платформы.

«Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства... Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара», - заявил Макрон.

Он подчеркнул, что война, которую Россия развязала в Украине - это война против самих принципов международного права.

Макрон добавил, что суверенитет и территориальная целостность - это фундаментальные ценности, которые служат для того, чтобы гарантировать мир.

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