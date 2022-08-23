Макрон закликав не йти на компроміси з Росією

Президент Франції Еммануель Макрон закликав не виявляти слабкість чи йти на компроміси у відносинах із Російською Федерацією. Про це він заявив під час саміту Кримської платформи.



«Росія зробила свій вибір, незважаючи на прийняті на себе зобов'язання... Ми не повинні виявляти жодної слабкості, ніякого духу компромісу, тому що йдеться про свободу для всіх і вся і мир у всіх частинах земної кулі», - заявив Макрон.



Він наголосив, що війна, яку Росія розв'язала в Україні – це війна проти самих принципів міжнародного права.



Макрон додав, що суверенітет та територіальна цілісність – це фундаментальні цінності, які служать для того, щоб гарантувати світ.