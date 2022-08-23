В Украине будут лишать опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации

В Украине будут лишать родительской опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации. Соответствующее постановление принял Кабинет министров. Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.



Кабмином предусмотрено, что в случае, если лица, заменяющие родителей, отказались от обязательной эвакуации детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, опека или попечительство над такими детьми прекращается.



Новое распоряжение касается, в том числе и детей, воспитывающихся в приемных семьях, детских домах семейного типа, а также которые устроены в семье патронатных воспитателей.



Также, согласно новому постановлению, договоры о принятии таких детей в приемные семьи, об организации деятельности детских домов семейного типа, о патронате над ребенком подлежат расторжению в одностороннем порядке.



Как сообщили в пресс-службе Минрегинтеграции, государство этих детей поручит воспитателям в безопасных регионах, куда детей эвакуируют.



Учреждения или воспитателей будет определять Нацсоцслужба – на основании информации местных госадминистраций, органов местного самоуправления.