В Україні позбавлятимуть опіки над дітьми через відмову від обов'язкової евакуації

В Україні позбавлятимуть батьківського піклування дітей за відмову від обов'язкової евакуації. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів. Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.



Передбачено, що у разі, якщо особи, які замінюють батьків, відмовилися від обов'язкової евакуації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, опіка чи піклування над такими дітьми припиняється.



Нове розпорядження стосується, у тому числі дітей, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, а також які влаштовані в сім'ї патронатних вихователів.



Також, згідно з новою постановою, договори про прийняття таких дітей до прийомних сімей, про організацію діяльності дитячих будинків сімейного типу, про патронат над дитиною підлягають розірванню в односторонньому порядку.



Як повідомили у прес-службі Мінрегінтеграції, держава цих дітей доручить вихователям у безпечних регіонах, куди дітей евакуювали.



Установи чи вихователів визначатиме Нацсоцслужба – на підставі інформації місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування.