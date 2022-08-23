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Купание под обстрелами: Как живет прифронтовой Славкурорт

23 августа 2022, 19:24

Купание под обстрелами: Как живет прифронтовой Славкурорт

Славкурорт. Скриншот Славкурорт. Скриншот

Пляжи соленых озер Славянска сейчас непривычно пусты. Ранее это была уникальная здравница, теперь — прифронтовой курорт. Несмотря на регулярные обстрелы, местные жители продолжают ездить купаться в целебной воде. Подробнее о жизни Славкурорта — в материале «Новостей Донбасса».

«В мирное время в том году здесь из Константиновки, из Дружковки, из Харькова были люди. Отовсюду. Просто снимали жилье, потому что у многих проблемы со здоровьем. Поэтому приезжали, оздоравливались. У нас же грязи какие», — рассказала жительница Славянска Раиса.



Славкурорт — одна из старейших здравниц Украины. Он основан почти 200 лет назад. Здесь проходили лечение и реабилитацию люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата. После деокупации города в 2014 году из трех санаториев возобновил работу только один. Но и тот через пару лет закрылся. Теперь оздоравливаться сюда приезжают самостоятельно, даже несмотря на боевые действия.

«У меня артроз нижнечелюстного сустава. Челюсть закроется — и не открывается. Мне врач сказал походить, сказал, где и что, как искать. И два года нормально. И вот плечо. Надо еще знать, как и какую грязь», — поделилась жительница Славянска Алла.

В прифронтовом Славянске обстрелы не прекращаются. Российские снаряды уничтожают дома и инфраструктуру. Но даже в такое время местные жители идут купаться в соленой воде озер курорта.

«Замечательно. Просто замечательно. Вчера была холодная вода, сегодня замечательная», — рассказывает Раиса.

Женщина отмечает, что ездить страшно, но страшно и дома.

Еще одна местная жительница — Галина — сообщила, что в мирную жизнь часто начинала посещать Славкурорт с первого мая.

«Только начинаются теплые деньки, и я сразу на Славкурорте. Еще здесь было очень много людей. Приезжали люди из разных уголков нашей страны, даже из-за границы приезжали. Говорили, что наш курорт славится такими ценными грязями, лечебными грязями», — пояснила она.

Славянский курорт — это не только пляжи, но и частный сектор. До начала полномасштабной войны здесь проживало около тысячи человек. Сейчас большинство из них выехало, осталось около 300.

«Дома дрожали, крыша, как говорится, все дрожало, все сыпалось. Было, конечно. Но куда деваться», — говорит Вера Семеновна, проживающая в частном доме.

С ее двора открывается вид на разрушения. До того, как выйти на пенсию, жительница Славянска работала в одном из санаториев курорта. Ее сын погиб, муж умер после долгой болезни. Женщина осталась одна, ухаживает за лежачей матерью и тетей.

«Даже консервацию делаем. И томатный сок, и все-все. Я даже сегодня закрывала. Поливала. Когда свет дали — скважина. А когда нет… Таскала воду, поливала. Еще с 2014 года это все у меня. Уезжать некуда, понимаете, куда уедешь? Кому нужна старуха 98-летняя… И вторая тоже еле ходячая», — поделилась она.

Пока лето, женщина справляется с бытовыми проблемами. Уже постепенно готовится к холодам: запасается дровами и надеется на лучшее.

«Пенсию носят, гуманитарку дают. Главное, если б газ дали, это же надо будет воду спускать, это сложно очень. А я одна. Буду просить кого-то», — рассказала «Новостям Донбасса» Вера Семеновна.

Несмотря на регулярные обстрелы, выехать из прифронтового города могут далеко не все. Некоторые остаются заложниками ситуации.

«У меня родители здесь. Они живут отдельно, ни один, ни второй выезжать не собирается. Я морально не могу уехать и их оставить. Тем более, у меня папа — инвалид, поэтому нет. Обогревателями запаслись. Но обогреватели — сети могут не выдержать. У нас печка есть в доме. Дедушка запасается дровами, чистит сад», — сообщила Алла.

Пока вокруг Славянска относительное затишье. Российские войска ведут наступление по другим направлениям — Бахмутскому и Авдеевскому. Два-три обстрела в неделю здесь уже воспринимаются как редкость. Жители города привыкли к звукам работающей артиллерии и пытаются продолжать вести  привычную жизнь.

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