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Уровень радиации повысился: Оккупанты обстреливают золоотвалы Запорожской ТЭС

23 августа 2022, 20:00

Уровень радиации повысился: Оккупанты обстреливают золоотвалы Запорожской ТЭС

Оккупанты обстреливают золоотвалы Запорожской ТЭС в захваченном Энергодаре, чтобы поднять облака радиоактивной пыли. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны.

Отмечается, что российские военные используют новый метод создания нужной «картинки» на Запорожской атомной электростанции «для манипуляции мнением общественности и влияния на мировое сообщество».

«Минометные обстрелы пригородов Энергодара с недавнего времени имеют конкретную цель: золоотвалы Запорожской ТЭС. Это места складирования золы, которая образуется в процессе работы тепловых электростанций. Эти отходы обладают высокой концентрацией ядовитых веществ и уровнем радиации, что минимум в 2,5 раза превышает естественный фон. При высыхании образуют пыль, которая способна перемещаться на значительные расстояния», — отметили в украинской разведке.

Там добавили, что в результате минометных ударов по золоотвалам образуются облака пыли, разносимые ветром по окрестностям Энергодара.

«Мониторинг радиационного фона, который осуществляется вблизи атомной станции, указывает повышение уровня радиации. Оккупанты пытаются представить эти данные как результаты мифических "обстрелов со стороны ВСУ"», — подчеркнули в ГУР.

Запорожская ТЭC — самая мощная тепловая электростанция Украины. Расположена у Энергодара Запорожской области, на левом берегу Каховского водохранилища, в непосредственной близости к Запорожской АЭC.

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