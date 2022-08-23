Рівень радіації підвищився: Окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС

Окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС у захопленому Енергодарі, щоб підняти хмари радіоактивного пилу. Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони.



Зазначається, що російські військові використовують новий метод створення потрібної «картинки» на Запорізькій атомній електростанції «для маніпуляції думкою громадськості та впливу на світову спільноту».



«Мінометні обстріли передмість Енергодару з недавнього часу мають конкретну мету: золовідвали Запорізької ТЕС. Це місця складування золи, що утворюється у процесі роботи теплових електростанцій. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин і рівень радіації, що мінімум у 2,5 раза перевищує природний фон. При висиханні утворюють пил, який здатний переміщатися на значні відстані», — зазначили в українській розвідці.



Там додали, що внаслідок мінометних ударів по золовідвалах утворюються хмари пилу, що розносяться вітром по околицях Енергодару.



«Моніторинг радіаційного фону, який здійснюється поблизу атомної станції, вказує на підвищення рівня радіації. Окупанти намагаються подати ці дані як результати міфічних "обстрілів з боку ЗСУ"», — наголосили в ГУР.

Запорізька ТЕС — найпотужніша теплова електростанція України. Розташована біля Енергодару Запорізької області, на лівому березі Каховського водосховища, у безпосередній близькості до Запорізької АЕС.