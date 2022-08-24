Оккупанты обстреляли Новый Буг: Девять раненых, в том числе двое детей

Российская армия ночью и утром обстреляла ряд населенных пунктов Николаевской области. В Новом Буге ранены девять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.



Ким отметил, что ориентировочно в 04:30 под обстрел попал Новый Буг.



«В результате возник пожар кровли двухэтажного жилого дома, и еще несколько домов получили повреждения. По предварительной информации, ранения получили девять человек, из них двое детей. Подробная информация уточняется. На месте работают службы по ликвидации последствий обстрелов», — сообщил он.



По информации главы ОВА, также зафиксированы артобстрелы и авианалеты в Баштанском районе. Есть поврежденные дома. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.