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Оккупанты обстреляли Новый Буг: Девять раненых, в том числе двое детей

24 августа 2022, 10:28

Оккупанты обстреляли Новый Буг: Девять раненых, в том числе двое детей

Российская армия ночью и утром обстреляла ряд населенных пунктов Николаевской области. В Новом Буге ранены девять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

Ким отметил, что ориентировочно в 04:30 под обстрел попал Новый Буг.

«В результате возник пожар кровли двухэтажного жилого дома, и еще несколько домов получили повреждения. По предварительной информации, ранения получили девять человек, из них двое детей. Подробная информация уточняется. На месте работают службы по ликвидации последствий обстрелов», — сообщил он.

По информации главы ОВА, также зафиксированы артобстрелы и авианалеты в Баштанском районе. Есть поврежденные дома. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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