Окупанти обстріляли Новий Буг: Дев'ятеро поранених, зокрема двоє дітей

24 серпня 2022, 10:28

Окупанти обстріляли Новий Буг: Дев'ятеро поранених, зокрема двоє дітей

Російська армія вночі та вранці обстріляла низку населених пунктів Миколаївської області. У Новому Бузі поранено дев'ятьох людей, зокрема двох дітей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Кім зазначив, що орієнтовно о 04:30 під обстріл потрапив Новий Буг.

«В результаті виникла пожежа покрівлі двоповерхового житлового будинку, і ще кілька будинків зазнали пошкоджень. За попередньою інформацією, поранення отримали дев'ятеро людей, з них двоє дітей. Детальна інформація уточнюється. На місці працюють служби з ліквідації наслідків обстрілів», — повідомив він.

За інформацією очільника ОВА, також зафіксовано артобстріли та авіанальоти у Баштанському районі. Є пошкоджені будинки. За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих.

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