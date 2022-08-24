В Донецке под обстрел попал ТЦ «Галактика», сейчас там пожар

Пожар на территории ТЦ «Галактика» в Донецке. Фото из соцсетей

В оккупированном Донецке под обстрел попал торговый центр «Галактика» (работает в захваченном мощностях «Эпицентра»).



Как сообщают местные жители в соцсетях, здание торгового центра повреждено. После обстрела начался пожар.

Пожар на территории ТЦ «Галактика» в Донецке. Фото из соцсетей

Обновлено. Как сообщил «штаб теробороны ДНР», обстрелом были повреждены фасад и кровля торгового центра, произошло возгорание поддонов со стройматериалами.



Персонал торгового центра был эвакуирован. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар на территории ТЦ «Галактика» в Донецке. Фото из соцсетей

«МЧС ДНР» позже сообщило, что пожар охватил всю площадь торгового центра.

Торговый центр «Галактика» расположен в микрорайоне Широкий в Кировском районе.