У Донецьку під обстріл потрапив ТЦ «Галактика», зараз там пожежа

Пожежа на території ТЦ «Галактика» в Донецьку. Фото із соцмереж

В окупованому Донецьку під обстріл потрапив торговий центр «Галактика» (працює у захопленому потужностях «Епіцентру»).



Як повідомляють місцеві жителі у соцмережах, будівля торговельного центру пошкоджена. Після обстрілу почалася пожежа.

Пожежа на території ТЦ «Галактика» в Донецьку. Фото із соцмереж

Оновлено. Як повідомив «штаб тероборони ДНР», обстрілом було пошкоджено фасад та покрівлю торгового центру, сталося займання піддонів з будматеріалами.



Персонал торгового центру було евакуйовано. За попередніми даними, постраждалих немає.

Пожежа на території ТЦ «Галактика» в Донецьку. Фото із соцмереж

«МНС ДНР» пізніше повідомило, що пожежа охопила всю площу торгівельного центру.



Торговий центр «Галактика» розташований у мікрорайоні Широкий у Кіровському районі.