ЕСПЧ обязал Россию обеспечить права военнопленных «азовцев»

Европейский суд по правам человека обязал Россию обеспечить права военнопленных «азовцев». Об этом сообщает Минюст Украины.



«ЕСПЧ в срочном порядке рассмотрел ходатайство Украины о соблюдении Россией прав пленных защитников Украины и распространил применение срочных указаний по межгосударственному делу "Украина против России (Х)" в отношении военнопленных», — отмечается в сообщении.



В Минюсте рассказали, что ЕСПЧ дал России срочные указания по немедленному обеспечению закрепленных Конвенцией прав, включая медицинскую помощь, охватывающие любые запросы от имени украинских военнопленных.



ЕСПЧ отметил, что предоставленные РФ указания относительно украинских военнопленных продолжают действовать, и указал, что они также применяются и в межгосударственном деле «Украина против России (Х)».



Кроме того, ЕСПЧ срочно проинформировал Комитет министров Совета Европы об указанном решении.



Как отметила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, временные меры по межгосударственному делу Украины против России теперь также охватывают и права военнопленных.



Напомним, 23 августа Украина подала ряд новых срочных требований в Европейский суд по правам человека в отношении украинских военных с «Азовстали», попавших в плен к российским оккупантам.