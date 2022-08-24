ЄСПЛ зобов'язав Росію забезпечити права військовополонених «азовців»

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію забезпечити права військовополонених «азовців». Про це повідомляє Мін'юст України.



«ЄСПЛ у терміновому порядку розглянув клопотання України щодо дотримання Росією прав полонених захисників України та поширив застосування термінових вказівок у міждержавній справі "Україна проти Росії (Х)" щодо військовополонених», — наголошується в повідомленні.



У Мін'юсті розповіли, що ЄСПЛ дав Росії термінові вказівки щодо негайного забезпечення закріплених Конвенцією прав, зокрема медичну допомогу, яка охоплює будь-які запити від імені українських військовополонених.



ЄСПЛ зазначив, що надані РФ вказівки щодо українських військовополонених продовжують діяти, і зазначив, що вони також застосовуються й у міждержавній справі «Україна проти Росії (Х)».



Крім того, ЄСПЛ терміново поінформував Комітет міністрів Ради Європи про це рішення.



Як зазначила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, тимчасові заходи у міждержавній справі України проти Росії тепер також охоплюють права військовополонених.



Нагадаємо, 23 серпня Україна подала низку нових термінових вимог до Європейського суду з прав людини щодо українських військових з «Азовсталі», які потрапили в полон до російських окупантів.