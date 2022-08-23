Украина подала в ЕСПЧ срочные требования по военнопленным с «Азовстали»

Украина подала ряд новых срочных требований в Европейский суд по правам человека в отношении украинских военных с «Азовстали», попавших в плен к российским оккупантам. Об этом говорится в совместном заявлении министерства юстиции и министерства иностранных дел.



Ходатайство подано в рамках межгосударственного дела «Украина против России (Х)» по заявлению № 11055/22 о нарушении прав человека во время полномасштабного вторжения российских оккупантов.



«Украина также требует принятия срочных мер по недопущению использования украинских защитников в любом роде так называемых "трибуналов" и других показательных судилищах, срежиссированных российскими захватчиками», — подчеркивается в заявлении.



Также отмечается, что отдельно Украина обратилась к ЕСПЧ с требованием заставить Россию предоставить информацию о содержании и медицинском обеспечении, в котором нуждаются военнопленные.



«Украинские защитники Мариуполя — комбатанты, законные участники военных действий. В случае попадания в плен они получают статус военнопленных, который требует надлежащего обращения на основе третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 1949 года. Проведение каких-либо судилищ над военнопленными в целях пропаганды запрещается и приравнивается к военным преступлениям. Мы обращаемся к миру с требованием использовать все имеющиеся механизмы для защиты наших военнопленных и привлечения РФ и конкретных лиц к ответственности за их преступления», — подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



Заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, в свою очередь, отметила, что Украина фиксирует преступления РФ и использует имеющиеся международно-правовые возможности для обеспечения прав украинских защитников, находящихся в плену у российских оккупантов.



«Наша позиция четкая: они военнопленные, ни один суд не может быть проведен над ними. Мы ожидаем, что ЕСПЧ внимательно рассмотрит и удовлетворит ходатайство Украины», — сказала она.

«Трибунал» над украинскими военными, которых войска РФ взяли в плен в Мариуполе на меткомбинате «Азовсталь», по данным ГУР МО Украины, российские оккупанты планируют провести в День Независимости Украины, 24 августа. Этот показательный «суд» намереваются провести в помещении Мариупольской филармонии.