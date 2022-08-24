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Ловушки и растяжки в детских кроватках: Саперы рассказали о разминировании освобожденных территорий

24 августа 2022, 15:19

Ловушки и растяжки в детских кроватках: Саперы рассказали о разминировании освобожденных территорий

Разминирование в Киевской области. Скриншот Разминирование в Киевской области. Скриншот

Ближайшая задача саперов, работающих на участке вблизи села Волосень Киевской области — прочесать 750 гектаров лесного массива. Это примерно тысяча футбольных полей. Однако это лишь капля в море. Украина теперь — одна из самых заминированных стран мира. По оценкам ГСЧС, минами и боеприпасами потенциально загрязнено около 300 тысяч квадратных километров. Чтобы полностью их очистить, понадобится от пяти до десяти лет. Как проходит разминирование освобожденных территорий Киевщины, и в каких необычных местах саперы находят взрывоопасные предметы — в материале «Новостей Донбасса».

Группа из двух саперов с металлоискателями в гуще леса уже через несколько минут обнаружили ТМ-62 — это противотанковая мина.



Несмотря на большую опасность, пиротехник не волнуется. Это первая противотанковая мина, найденная вблизи села Волосень. На таких чаще всего подрывается сельхозтехника.

«Противотанковая мина. Она обезврежена, переведена в безопасное положение и перенесена в место сбора взрывоопасных предметов. В последующем это все вывозим на полигон и уничтожаем. Сейчас уже не так часто попадаются, но есть. Есть еще опасность. Я думаю, их еще будет очень много в последующем», — рассказал старший сапер группы пиротехнических работ Андрей Мороз.

По его словам, за прошлую неделю найдены порядка 400 взрывоопасных предметов.

Такие находки характерны для мест, где были позиционные столкновения российских и украинских военных. А вот ранее оккупированные территории загрязнены также растяжками и ловушками из мин, которые оставляли оккупанты.

«Там, где они проживали на оккупированных территориях, они писали на стене: "Спасибо за проживание", "Извините за бардак". И в то же время мы находили гранаты на растяжке. В таких местах — вот просто выход на огород. Находили ребята. И в унитазах даже гранаты, находили под детскими матрасами, в кроватках для грудничков — и там находили гранаты. Непонятно, зачем они это все делают», — отметил старший сапер группы пиротехнических работ Сергей Евсюков.

Все населенные пункты, основные пути и инфраструктурные объекты самых двух загрязненных минами областей — Киевской и Черниговской — уже очищены. Сейчас саперы занимаются так называемым гуманитарным разминированием территорий, где шли боевые действия: поля, леса и водоемы.

«На этой территории вглубь леса были позиции. То есть, мы сейчас будем пробивать территорию дороги и двигаться по направлению к позициям. И дальше проводить уже разминирование», — сообщил Евсюков.

По оценкам ГСЧС, минами и боеприпасами потенциально загрязнена почти половина территории всей страны. Пока ее полностью не очистят, будет сохраняться опасность для военных, спасателей и гражданских.

«Маркируем для того, чтобы население знало опасные участки и не заходило сюда. Потому что были случаи, когда местное население знало про опасность минную, но проигнорировало это. Женщина пошла в лес и, к сожалению, не успели ее спасти, подорвалась на растяжке, погибла», — рассказал «Новостям Донбасса» водитель-сапер группы пиротехнических работ Юрий Рыжий.

Разминирование территорий — труд непростой и опасный. Саперы ежедневно подвергают себя риску получить травму или погибнуть.

«Да, бывает, конечно, страшно в каких-то моментах. В основном это если это растяжки. И не знаешь, она есть или нет. У нас в части в мае парень на ловушке подорвался. Повредил себе кисть. Живой, все хорошо. Сейчас проходит реабилитацию, лечится, все хорошо. Я думаю, в скором времени он уже станет в строй», — сообщил Евсюков.

Именно поэтому каждую группу пиротехников страхует бригада скорой помощи.

«Если что-то случится, мы предоставляем быструю неотложную помощь и везем больного в больницу. В скорой у нас все есть для сиюминутной потребности. Но на это время бог миловал, и саперы все у нас неповрежденные, здоровы», — отметила медсестра, сержант службы гражданской защиты мобильного спасательного центра быстрого реагирования Виктория Неруш.

На участке вблизи Волосеня работают квалифицированные и опытные саперы, за плечами — восемь лет разминирования территорий Донбасса. Но сейчас там горячая точка, и работать на востоке остались лишь военные пиротехники. Поэтому подразделение из Северодонецка под руководством Сергея Евсюкова уже более пяти месяцев очищает Киевщину.

«В Киевской области сейчас проводят работы по разминированию саперы из нескольких областей. Закарпатская, Тернопольская, Волынская. Наша часть — мы сами родом из Луганской области. Наш опыт, я думаю, здесь пригодился, потому что здесь уже современные боеприпасы. У нас довольно таки богатый опыт в этом всем», — поделился старший сапер группы пиротехнических работ.

Он рассказал и о том, чем отличается работа на Донбассе и на Киевщине.

«Там уже мы знали местность, мы могли как-то ориентироваться более-менее. Здесь сложнее из-за того, что местность мы не знаем, какие-то нюансы. Да и плюс больше ловушек, больше растяжек», — резюмировал Евсюков.

Для удобства и безопасности гражданских в Украине запустили интерактивную карту заминированных территорий. Кроме прочего, через приложение или сайт можно уведомить ГСЧС о найденном взрывоопасном предмете. Позже информация появится на карте, туда приедут пиротехники и обезвредят его.

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Киевская область

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