Пастки та розтяжки у дитячих ліжечках: Сапери розповіли про розмінування звільнених територій

Найближче завдання саперів, які працюють на ділянці поблизу села Волосень Київської області, — прочесати 750 гектарів лісового масиву. Це приблизно тисяча футбольних полів. Однак це лише крапля у морі. Україна тепер — одна із найзамінованіших країн світу. За оцінками ДСНС, мінами та боєприпасами потенційно забруднено близько 300 тисяч квадратних кілометрів. Щоб повністю їх очистити, знадобиться від п'яти до десяти років. Як відбувається розмінування звільнених територій Київщини, і в яких незвичайних місцях сапери знаходять вибухонебезпечні предмети — у матеріалі «Новин Донбасу».



Група з двох саперів із металошукачами у гущавині лісу вже за кілька хвилин виявили ТМ-62 — це протитанкова міна.



Попри велику небезпеку, піротехнік не переймається. Це перша протитанкова міна, знайдена поблизу села Волосінь. На таких найчастіше підривається сільгосптехніка.



«Протитанкова міна. Вона знешкоджена, переведена в безпечне положення та перенесена до місця збирання вибухонебезпечних предметів. Надалі це все вивозимо на полігон та знищуємо. Нині вже не так часто трапляються, але є. Є ще небезпека. Я думаю, що їх ще буде дуже багато надалі», — розповів старший сапер групи піротехнічних робіт Андрій Мороз.



За його словами, за минулий тиждень знайдено близько 400 вибухонебезпечних предметів.



Такі знахідки є характерними для місць, де були позиційні зіткнення російських та українських військових. А ось раніше окуповані території забруднені також розтяжками та пастками з мін, які залишали окупанти.



«Там, де вони проживали на окупованих територіях, вони писали на стіні: "Дякую за проживання", "Вибачте за бардак". І водночас ми знаходили гранати на розтяжці. У таких місцях — просто вихід на город. Знаходили хлопці. І в унітазах навіть гранати знаходили під дитячими матрацами, у ліжечках для немовлят — і там знаходили гранати. Незрозуміло, навіщо вони все це роблять», — зазначив старший сапер групи піротехнічних робіт Сергій Євсюков.



Усі населені пункти, основні шляхи та інфраструктурні об'єкти двох забруднених мінами областей — Київської та Чернігівської — вже очищені. Наразі сапери займаються так званим гуманітарним розмінуванням територій, де йшли бойові дії: поля, ліси та водойми.



«На цій території углиб лісу були позиції. Тобто ми зараз пробиватимемо територію дороги та рухатимемося до позицій. І далі вже проводитимемо розмінування», — повідомив Євсюков.



За оцінками ДСНС, мінами та боєприпасами потенційно забруднено майже половину території всієї країни. Поки її повністю не очистять, зберігатиметься небезпека для військових, рятувальників та цивільних.



«Маркуємо для того, щоб населення знало небезпечні ділянки та не заходило сюди. Бо були випадки, коли місцеве населення знало про мінну небезпеку, але проігнорувало це. Жінка пішла в ліс і, на жаль, не встигли її врятувати, підірвалася на розтяжці, загинула», — розповів «Новинам Донбасу» водій-сапер групи піротехнічних робіт Юрій Рудий.



Розмінування територій — праця непроста та небезпечна. Сапери щодня наражаються на ризик отримати травму або загинути.



«Так, буває, звісно, страшно у якихось моментах. Здебільшого це якщо це розтяжки. І не знаєш, вона є чи ні. У нас у частині у травні хлопець на пастці підірвався. Пошкодив собі кисть. Живий, все гаразд. Зараз проходить реабілітацію, лікується, все гаразд. Я думаю, незабаром він уже повернеться до роботи», — повідомив Євсюков.



Саме тому кожну групу піротехніків страхує бригада швидкої допомоги.



«Якщо щось трапиться, ми надаємо швидку невідкладну допомогу та веземо хворого до лікарні. У швидкій у нас все є для миттєвої потреби. Але на цей час бог милував, і сапери усі у нас непошкоджені, здорові», — зазначила медсестра, сержантка служби цивільного захисту мобільного рятувального центру швидкого реагування Вікторія Неруш.



На ділянці поблизу Волосеня працюють кваліфіковані та досвідчені сапери, за плечима — вісім років розмінування територій Донбасу. Але зараз там гаряча точка, й працювати на сході залишилися лише військові піротехніки. Тому підрозділ з Сєвєродонецька під керівництвом Сергія Євсюкова вже понад п'ять місяців очищує Київщину.



«У Київській області зараз проводять роботи з розмінування сапери з кількох областей. Закарпатська, Тернопільська, Волинська. Наша частина — ми самі родом з Луганської області. Наш досвід, я думаю, тут став у пригоді, тому що тут вже сучасні боєприпаси. У нас досить багатий досвід у цьому всьому», — поділився старший сапер групи піротехнічних робіт.



Він розповів і про те, чим відрізняється робота на Донбасі та Київщині.



«Там ми вже знали місцевість, ми могли якось орієнтуватися більш-менш. Тут складніше через те, що місцевість ми не знаємо, якісь нюанси. Та й плюс більше пасток, більше розтяжок», — резюмував Євсюков.



Для зручності та безпеки цивільних в Україні запустили інтерактивну картку замінованих територій. Крім іншого, через застосунок або сайт можна повідомити ДСНС про знайдений вибухонебезпечний предмет. Пізніше інформація з'явиться на карті, туди приїдуть піротехніки та знешкодять його.