Ущерб окружающей среде от военной агрессии РФ вырос почти до 400 млрд гривен

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины оценивает убытки природе от военной агрессии Российской Федерации за полгода в 395 млрд гривен. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.



«За шесть месяцев зафиксировано свыше 2 тысяч фактов ущерба окружающей среде, начисленные убытки составили 395 млрд гривен», – сообщается в инфографике ведомства.



Так, убытки в результате загрязнения воздуха составили 176 млрд гривен, водных ресурсов – 106,3 млрд гривен, грунтов – 8,8 млрд гривен.



В начале июня глава Минприроды Руслан Стрилец сообщил, что сумма зафиксированного на тот момент ущерба окружающей среде, нанесенного в результате агрессии РФ против Украины, превышает 200 млрд гривен.