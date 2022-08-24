Збитки навколишньому середовищу від військової агресії РФ зросли майже до 400 млрд гривень

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України оцінює збитки природі від військової агресії Російської Федерації за півроку у 395 млрд гривень. Про це повідомили у прес-службі міністерства.



«За шість місяців зафіксовано понад 2 тисячі фактів збитків навколишньому середовищу, нараховані збитки склали 395 млрд гривень», – повідомляється в інфографіці відомства.



Так, збитки внаслідок забруднення повітря становили 176 млрд гривень, водних ресурсів – 106,3 млрд гривень, ґрунтів – 8,8 млрд гривень.



На початку червня глава Міндовкілля Руслан Стрілець повідомив, що сума зафіксованих на той момент збитків навколишньому середовищу, завданих внаслідок агресії РФ проти України, перевищує 200 млрд гривень.