Збитки навколишньому середовищу від військової агресії РФ зросли майже до 400 млрд гривень

24 серпня 2022, 17:18

Збитки навколишньому середовищу від військової агресії РФ зросли майже до 400 млрд гривень

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України оцінює збитки природі від військової агресії Російської Федерації за півроку у 395 млрд гривень. Про це повідомили у прес-службі міністерства.

«За шість місяців зафіксовано понад 2 тисячі фактів збитків навколишньому середовищу, нараховані збитки склали 395 млрд гривень», – повідомляється в інфографіці відомства.

Так, збитки внаслідок забруднення повітря становили 176 млрд гривень, водних ресурсів – 106,3 млрд гривень, ґрунтів – 8,8 млрд гривень.

На початку червня глава Міндовкілля Руслан Стрілець повідомив, що сума зафіксованих на той момент збитків навколишньому середовищу, завданих внаслідок агресії РФ проти України, перевищує 200 млрд гривень.

Ще за темою

Організації
Міндовкілля
Інше
Екологія збитки

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:34
У РФ вирішили об'єднати футбольні клуби з «Л-ДНР», Криму та інших окупованих територій до однієї ліги
16:33
У РФ заявили, що роздадуть по десять тисяч рублів батькам школярів в окупації
16:18
55% чоловіків захопленої армією РФ Луганщини мобілізовано — Верещук
16:16
«ЛНР»: У Горському обстрілами пошкоджено майже 30 будинків та електропідстанція
12:48
«ЛНР»: Двоє людей загинули під час ракетного удару по Ровеньках
12:06
У Луганській ОВА розповіли про причини відходу ЗСУ з Сєвєродонецька
12:00
Фільтрація та онлайнреєстрація: Окупанти змінюють правила проїзду через блокпост у Василівці
10:58
Загинув призначений РФ «голова» Михайлівки на Запоріжжі
10:47
У Донецьку під обстріл потрапив ТЦ «Галактика», зараз там пожежа
09:29
«ДНР»: У Донецьку та Горлівці від обстрілів за добу загинуло п'ятеро людей, 14 поранено
23:36
Обстріл центру Донецька. Позбавлення опіки над дітьми за відмову від евакуації. Головне за день ►
22:45
В окупованому Донецьку скасували святкові заходи до Дня міста та Дня шахтаря
21:19
Сєвєродонецьк в окупації: Мародерство, трупи на вулицях та за продуктами — з перепусткою ►
20:00
Рівень радіації підвищився: Окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС
18:37
У Донецьку зросла кількість постраждалих через обстріл центру
Всі новини
19:14
ЗСУ відбили наступ окупантів на п’яти напрямках — Генштаб
18:42
Верхньокальміуська фільтрувальна станція буде відключена через дефіцит води
18:34
У РФ вирішили об'єднати футбольні клуби з «Л-ДНР», Криму та інших окупованих територій до однієї ліги
17:43
Великобританія виділяє Україні 63 млн доларів допомоги
17:18
Збитки навколишньому середовищу від військової агресії РФ зросли майже до 400 млрд гривень
16:59
На Бахмутському напрямку через обстріли горіли будинки та склади
16:40
Борис Джонсон приїхав до Києва
16:33
У РФ заявили, що роздадуть по десять тисяч рублів батькам школярів в окупації
16:18
55% чоловіків захопленої армією РФ Луганщини мобілізовано — Верещук
16:16
«ЛНР»: У Горському обстрілами пошкоджено майже 30 будинків та електропідстанція
15:57
Після ремонтів знову є світло у трьох районах Донеччини
15:44
Окупанти обстріляли Синельниківський район на Дніпропетровщині
15:21
Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Харківщину, двоє поранених
15:20
В окупованій військами РФ Новій Каховці вибухи
15:19
Пастки та розтяжки у дитячих ліжечках: Сапери розповіли про розмінування звільнених територій
Всі новини
ВІДЕО
Пастки та розтяжки у дитячих ліжечках: Сапери розповіли про розмінування звільнених територій
24 серпня, 15:19
У Донецьку під обстріл потрапив ТЦ «Галактика», зараз там пожежа
24 серпня, 10:47
Обстріл центру Донецька. Позбавлення опіки над дітьми за відмову від евакуації. Головне за день ►
23 серпня, 23:36

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти