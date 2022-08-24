Великобритания выделяет Украине 63 млн долларов помощи

Великобритания выделяет Украине пакет поддержки стоимостью 63 млн долларов (54 млн фунтов стерлингов). Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон в ходе визита в Киев, передает пресс-служба правительства Британии.
Уточняется, что Украина получит две тысячи современных беспилотников и барражирующих боеприпасов.
Пакет беспилотных авиационных систем включает в себя 850 микродронов Black Hornet.
«Военнослужащие могут быть обучены управлять дронами-вертолетами, которые меньше мобильного телефона, менее чем за 20 минут. Каждый дрон передает живое видео и неподвижные изображения, чтобы наземные силы могли безопасно защищать городские районы», - говорится в сообщении.
Великобритания также готовится предоставить Украине машины для поиска мин, чтобы помочь обнаруживать российские мины в водах у ее побережья. Украинский персонал будет обучен тому, как использовать их в водах Великобритании в ближайшие недели.