Великобританія виділяє Україні 63 млн доларів допомоги

Великобританія виділяє Україні пакет підтримки вартістю 63 млн доларів (54 млн фунтів стерлінгів). Про це розповів прем'єр-міністр країни Борис Джонсон у ході візиту до Києва, повідомляє прес-служба уряду Британії.



Уточнюється, що Україна отримає дві тисячі сучасних безпілотників та боєприпасів, що барражують.



Пакет безпілотних авіаційних систем включає 850 мікродронів Black Hornet.



«Військовослужбовці можуть бути навчені управляти дронами-вертольотами, які менші за мобільний телефон, менш ніж за 20 хвилин. Кожен дрон передає живе відео та нерухомі зображення, щоб наземні сили могли безпечно захищати міські райони», - йдеться у повідомленні.



Великобританія також готується надати Україні машини для пошуку мін, щоб допомогти виявляти російські міни у водах біля її узбережжя. Український персонал буде навчений, як використовувати їх у водах в найближчі тижні.