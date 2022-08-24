В РФ решили объединить футбольные клубы из «Л-ДНР», Крыма и других оккупированных территорий в одну лигу

Футбольные клубы из подконтрольных России территорий примут участие в «Лиге Содружества». Об этом сообщил заместитель генерального продюсера российского телеканала «Матч ТВ» Василий Конов в своем телеграм-канале.



«Принято решение о создании Лиги Содружества, в которую войдут команды ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, а также Республики Крым и Севастополя», — написал Конов.



Турнир «Лиги Содружества» пройдет с апреля по ноябрь 2023 года.



Также Конов сообщил, что клубы из Крыма будут приняты в российскую Футбольную национальную лигу (ФНЛ) при условии прохождения условий лицензирования.



Сейчас у клубов из Крыма, а также команд на подконтрольной группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях есть свои лиги.