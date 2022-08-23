«Шахтер» открыл «военный» сезон УПЛ ничьей с «Металлистом-1925»

Старт нового сезона УПЛ. Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» открыл новый сезон Украинской премьер-лиги по футболу матчем с харьковским «Металлистом-1925». Поединое завершился ничьей 0:0.



Матч состоялся на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве без зрителей из-за правил безопасности, связанных с военным положением. Во время матча не было воздушных тревог, поэтому игра не прерывалась.

Для «горняков» это первый официальный матч за 8 месяцев.



Главным тренером «Шахтера» в июле стал хорватский тренер Игор Йовичевич, под руководством которого «оранжево-черные» провели сборы в Нидерландах и Словении. Последнюю неделю перед стартом сезона «горняки» тренировались в Киеве.



Война внесла свои коррективы и в состав «Шахтера». В распоряжении донецкого клуба остались преимущественно украинские футболисты. В частности, в стартовом составе на матч с «Металлистом-1925» было только двое легионеров.