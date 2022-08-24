У РФ вирішили об'єднати футбольні клуби з «Л-ДНР», Криму та інших окупованих територій до однієї ліги

Футбольні клуби з підконтрольних Росії територій візьмуть участь у «Лізі Співдружності». Про це повідомив заступник генерального продюсера російського телеканалу «Матч ТВ» Василь Конов у своєму телеграм-каналі.



«Прийнято рішення про створення Ліги Співдружності, до якої увійдуть команди ЛНР, ДНР, Абхазії, Південної Осетії, Херсонської, Запорізької та Харківської областей, а також Республіки Крим та Севастополя», — написав Конов.



Турнір «Ліги Співдружності» пройде з квітня по листопад 2023 року.



Також Конов повідомив, що клуби з Криму будуть прийняті до російської Футбольної національної ліги (ФНЛ) за умови проходження умов ліцензування.



Зараз клуби з Криму, а також команди на підконтрольній угрупованням «ДНР» і «ЛНР» територіям мають свої ліги.