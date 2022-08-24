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Верхнекальмиусская фильтровальная станция будет отключена из-за дефицита воды

24 августа 2022, 18:42

Верхнекальмиусская фильтровальная станция будет отключена из-за дефицита воды

Работа Верхнекальмиусской фильтровальной станции будет приостановлена в связи с низким уровнем воды. Об этом сообщило «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на информацию Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства группировки «ДНР».

«В 20:00 будет остановлена Верхнекальмиусская фильтровальная станция в связи с низким уровнем воды в концевом участке канала Северский Донец — Донбасс», — сказано в сообщении.

Чиновники призвали жителей Донецка, Ясиноватой и Червоногвардейского района Макеевки сделать запасы воды.


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