Верхнекальмиусская фильтровальная станция будет отключена из-за дефицита воды

Работа Верхнекальмиусской фильтровальной станции будет приостановлена в связи с низким уровнем воды. Об этом сообщило «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на информацию Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства группировки «ДНР».



«В 20:00 будет остановлена Верхнекальмиусская фильтровальная станция в связи с низким уровнем воды в концевом участке канала Северский Донец — Донбасс», — сказано в сообщении.



Чиновники призвали жителей Донецка, Ясиноватой и Червоногвардейского района Макеевки сделать запасы воды.





