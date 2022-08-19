На Донбассе пограничники обезвредили диверсантов на реке Северский Донец

В Донецкой области пограничники уничтожили вражеских диверсантов. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что пограничники заметили группу диверсантов оккупационных войск на реке Северский Донец. Указывается, что диверсанты сняли с себя всю форму и экипировку, чтобы им было удобнее форсировать реку, но «заплыв» не удался. По данным Госпогранслужбы, два диверсанта были уничтожены и еще один ранен, а стальные участники ДРГ сбежали.

Ранее в СБУ сообщили о задержании в ходе контрдиверсионной «зачистки» прифронтовых районов на Донбассе двух россиян.