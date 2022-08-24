Верхньокальміуська фільтрувальна станція буде відключена через дефіцит води

Робота Верхньокальміуської фільтрувальної станції буде припинена через низький рівень води. Про це повідомило «Донецьке агентство новин» з посиланням на інформацію Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства угруповання «ДНР» .



«О 20:00 буде зупинено Верхньокальміуську фільтрувальну станцію у зв'язку з низьким рівнем води в кінцевій ділянці каналу Сіверський Донець — Донбас», — сказано в повідомленні.



Чиновники закликали мешканців Донецька, Ясинуватої та Червоногвардійського району Макіївки зробити запаси води.





