Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Россия ударила по поезду в Днепропетровской области: много погибших

24 августа 2022, 21:50

Россия ударила по поезду в Днепропетровской области: много погибших

Последствия удара по железной дороге в Чаплино. Фото из соцсетей Последствия удара по железной дороге в Чаплино. Фото из соцсетей

Российские войска нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области, что привело к множеству жертв. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН.

Он отметил, что удар был нанесен прямо по вагонам. По меньшей мере 15 человек убиты, около 50 ранены.

«4 пассажирских вагона сейчас горят... Спасатели работают, но, к сожалению, количество людей еще может возрасти», заявил Зеленский.

«Так мы живем каждый день. Так Россия подготовилась к этому заседанию Совбеза ООН», — подчеркнул глава государства.

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Места
Чаплино
Организации
Оон
События
Война Обстрел

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:34
В РФ решили объединить футбольные клубы из «Л-ДНР», Крыма и других оккупированных территорий в одну лигу
16:33
В РФ заявили, что раздадут по десять тысяч рублей родителям школьников в оккупации
16:18
55% мужчин захваченной армией РФ Луганщины мобилизованы — Верещук
16:16
«ЛНР»: В Горском обстрелами повреждены почти 30 домов и электроподстанция
12:48
«ЛНР»: Два человека погибли при ракетном ударе по Ровенькам
12:06
В Луганской ОВА рассказали о причинах отхода ВСУ из Северодонецка
12:00
Фильтрация и онлайн-регистрация: Оккупанты меняют правила проезда через блокпост в Васильевке
10:58
Погиб назначенный РФ «глава» Михайловки в Запорожской области
10:47
В Донецке под обстрел попал ТЦ «Галактика», сейчас там пожар
09:29
«ДНР»: В Донецке и Горловке от обстрелов за сутки погибли пять человек, 14 ранены
00:01
Обстрел центра Донецка. Лишение опеки над детьми за отказ от эвакуации. Главное за день ►
22:45
В оккупированном Донецке отменили праздничные мероприятия ко Дню города и Дню шахтера
21:19
Северодонецк в оккупации: Мародерство, трупы на улицах и за продуктами — с пропуском ►
20:00
Уровень радиации повысился: Оккупанты обстреливают золоотвалы Запорожской ТЭС
18:37
В Донецке возросло количество пострадавших из-за обстрела центра
все новости
21:50
Россия ударила по поезду в Днепропетровской области: много погибших
21:00
Пентагон раскрыл содержание рекордного пакета помощи Украине от США
20:31
«Суд» над защитниками Мариуполя может состояться в ближайшее время — Андрющенко
19:14
ВСУ отразили наступление оккупантов на пяти направлениях — Генштаб
18:42
Верхнекальмиусская фильтровальная станция будет отключена из-за дефицита воды
18:34
В РФ решили объединить футбольные клубы из «Л-ДНР», Крыма и других оккупированных территорий в одну лигу
17:43
Великобритания выделяет Украине 63 млн долларов помощи
17:18
Ущерб окружающей среде от военной агрессии РФ вырос почти до 400 млрд гривен
16:59
На Бахмутском направлении из-за обстрелов горели дома и склады
16:40
Борис Джонсон приехал в Киев
16:33
В РФ заявили, что раздадут по десять тысяч рублей родителям школьников в оккупации
16:18
55% мужчин захваченной армией РФ Луганщины мобилизованы — Верещук
16:16
«ЛНР»: В Горском обстрелами повреждены почти 30 домов и электроподстанция
15:57
После ремонтов снова есть свет в трех районах Донетчины
15:44
Оккупанты обстреляли Синельниковский район на Днепропетровщине
все новости
ВИДЕО
Ловушки и растяжки в детских кроватках: Саперы рассказали о разминировании освобожденных территорий ►
24 августа, 15:19
В Донецке под обстрел попал ТЦ «Галактика», сейчас там пожар
24 августа, 10:47
Обстрел центра Донецка. Лишение опеки над детьми за отказ от эвакуации. Главное за день ►
24 августа, 00:01

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты