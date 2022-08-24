Россия ударила по поезду в Днепропетровской области: много погибших

Последствия удара по железной дороге в Чаплино. Фото из соцсетей

Российские войска нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области, что привело к множеству жертв. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН.



Он отметил, что удар был нанесен прямо по вагонам. По меньшей мере 15 человек убиты, около 50 — ранены.



«4 пассажирских вагона сейчас горят... Спасатели работают, но, к сожалению, количество людей еще может возрасти», — заявил Зеленский.



«Так мы живем каждый день. Так Россия подготовилась к этому заседанию Совбеза ООН», — подчеркнул глава государства.