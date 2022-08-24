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Российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Донбассу за сутки — Гайдай

24 августа 2022, 08:56

Российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Донбассу за сутки — Гайдай

На Донбассе за сутки ВСУ отбили шесть атак российских войск. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. 

По его информации, за сутки регион обстреляли 35 раз, нанесли 13 ударов из ствольной артиллерии, ещё 17 – из реактивных систем залпового огня и 5 раз обстреляли Донбасс минометами. К тому же, как отметил Гайдай, «укрепление украинских войск на границе Луганщины и Донбасса выдержали три ракетных удара и одну атаку с воздуха».

Ранее секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что ночью оккупанты ударили по инфраструктурным объектам, расположенным в двух районах города. 

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