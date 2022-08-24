Росія вдарила по вагонах на Дніпропетровщині: багато загиблих

Наслідки удару по залізниці у Чаплине. Фото з соцмереж

Російські війська завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області, що призвело до багатьох жертв. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні та Радбезу ООН.



Він зазначив, що удару було завдано прямо по вагонах. Щонайменше 15 людей убито, близько 50 — поранено.



«4 пасажирські вагони зараз горять... Рятувальники працюють, але, на жаль, кількість людей ще може зрости», — заявив Зеленський.



«Так ми живемо щодня. Так Росія підготувалася до цього засідання Ради безпеки ООН», — наголосив глава держави.