Росія вдарила по вагонах на Дніпропетровщині: багато загиблих

24 серпня 2022, 21:50

Росія вдарила по вагонах на Дніпропетровщині: багато загиблих

Наслідки удару по залізниці у Чаплине. Фото з соцмереж Наслідки удару по залізниці у Чаплине. Фото з соцмереж

Російські війська завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області, що призвело до багатьох жертв. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні та Радбезу ООН.

Він зазначив, що удару було завдано прямо по вагонах. Щонайменше 15 людей убито, близько 50поранено.

 «4 пасажирські вагони зараз горять... Рятувальники працюють, але, на жаль, кількість людей ще може зрости», заявив Зеленський.

 «Так ми живемо щодня. Так Росія підготувалася до цього засідання Ради безпеки ООН», — наголосив глава держави.

Ще за темою

Місця
Чаплине
Події
Війна Обстріл
Люди
Володимир Зеленський
Організації
ООН

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:34
У РФ вирішили об'єднати футбольні клуби з «Л-ДНР», Криму та інших окупованих територій до однієї ліги
16:33
У РФ заявили, що роздадуть по десять тисяч рублів батькам школярів в окупації
16:18
55% чоловіків захопленої армією РФ Луганщини мобілізовано — Верещук
16:16
«ЛНР»: У Горському обстрілами пошкоджено майже 30 будинків та електропідстанція
12:48
«ЛНР»: Двоє людей загинули під час ракетного удару по Ровеньках
12:06
У Луганській ОВА розповіли про причини відходу ЗСУ з Сєвєродонецька
12:00
Фільтрація та онлайнреєстрація: Окупанти змінюють правила проїзду через блокпост у Василівці
10:58
Загинув призначений РФ «голова» Михайлівки на Запоріжжі
10:47
У Донецьку під обстріл потрапив ТЦ «Галактика», зараз там пожежа
09:29
«ДНР»: У Донецьку та Горлівці від обстрілів за добу загинуло п'ятеро людей, 14 поранено
23:36
Обстріл центру Донецька. Позбавлення опіки над дітьми за відмову від евакуації. Головне за день ►
22:45
В окупованому Донецьку скасували святкові заходи до Дня міста та Дня шахтаря
21:19
Сєвєродонецьк в окупації: Мародерство, трупи на вулицях та за продуктами — з перепусткою ►
20:00
Рівень радіації підвищився: Окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС
18:37
У Донецьку зросла кількість постраждалих через обстріл центру
Всі новини
22:57
Російські війська щодня скидають на Сіверськ понад 200 снарядів — МВС
22:29
Окупанти у кілька разів знизили зарплати маріупольським портовикам
21:50
Росія вдарила по вагонах на Дніпропетровщині: багато загиблих
21:00
Пентагон розкрив зміст рекордного пакета допомоги Україні від США
20:31
«Суд» над захисниками Маріуполя може відбутися найближчим часом—Андрющенко
19:14
ЗСУ відбили наступ окупантів на п’яти напрямках — Генштаб
18:42
Верхньокальміуська фільтрувальна станція буде відключена через дефіцит води
18:34
У РФ вирішили об'єднати футбольні клуби з «Л-ДНР», Криму та інших окупованих територій до однієї ліги
17:43
Великобританія виділяє Україні 63 млн доларів допомоги
17:18
Збитки навколишньому середовищу від військової агресії РФ зросли майже до 400 млрд гривень
16:59
На Бахмутському напрямку через обстріли горіли будинки та склади
16:40
Борис Джонсон приїхав до Києва
16:33
У РФ заявили, що роздадуть по десять тисяч рублів батькам школярів в окупації
16:18
55% чоловіків захопленої армією РФ Луганщини мобілізовано — Верещук
16:16
«ЛНР»: У Горському обстрілами пошкоджено майже 30 будинків та електропідстанція
Всі новини
ВІДЕО
Пастки та розтяжки у дитячих ліжечках: Сапери розповіли про розмінування звільнених територій
24 серпня, 15:19
У Донецьку під обстріл потрапив ТЦ «Галактика», зараз там пожежа
24 серпня, 10:47
Обстріл центру Донецька. Позбавлення опіки над дітьми за відмову від евакуації. Головне за день ►
23 серпня, 23:36

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти