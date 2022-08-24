День Независимости под обстрелами. В Донецке горит «Галактика». Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- 31-ая годовщина Независимости Украины. На оккупированной Луганщине расклеивают листовки с поздравлениями.
- Продолжаются бои на Луганщине. В Станице Луганской пожар, в Ровеньках двое погибших во время ракетного удара.
- В Донецке горит бывший «Эпицентр». В городе и Горловке погибло 5 человек, еще 14 дончан получили ранения.
- Атака на «администрацию» Пушилина проведена Россией — Институт изучения войны.
- Обстрелы Бахмута и Авдеевки не утихают. В последней военные запустили в небо огромный флаг Украины. Снова под огнем район Славкурорта.
- Россия значительно замедлила темпы наступления на Украину — разведка.