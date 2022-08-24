День незалежності під обстрілами. У Донецьку горить «Галактика». Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- 31-та річниця Незалежності України. На окупованій Луганщині розклеюють листівки із вітаннями.
- Тривають бої на Луганщині. У Станиці Луганській пожежа, у Ровеньках двоє загиблих під час ракетного удару.
- У Донецьку горить колишній «Епіцентр». У місті та Горлівці загинуло 5 людей, ще 14 донеччан отримали поранення.
- Атаку на «адміністрацію» Пушиліна проведено Росією — Інститутом вивчення війни.
- Обстріли Бахмута та Авдіївки не вщухають. В останній військові запустили у небо величезний прапор України. Знову під вогнем район Славкурорту.
- Росія сповільнила темпи наступу на Україну — розвідка.