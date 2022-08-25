Из-за обстрела Соледара погибли три человека

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрела погибли три мирных жителя. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



Кириленко уточнил, что все смерти зафиксированы в Соледаре. Еще один человек ранен — в Кодеме.



По данным украинской стороны, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 762 человека. 1953 человека получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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