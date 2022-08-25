Через обстріл Соледара загинули троє людей

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріл загинули троє мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Кириленко уточнив, що всі смерті зафіксовано у Соледарі. Ще одна людина поранена — у Кодемі.



За даними української сторони, від 24 лютого в Донецькій області внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинуло 762 особи. 1953 особи отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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