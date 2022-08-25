Магазины из «Л/ДНР» налаживают продажу наркотиков в захваченных городах

Наркокартели с подконтрольной группировкам «ЛНР» и «ДНР» территории открывают «филиалы» в захваченных российскими войсками городах Украины.



Как сообщил в своем Telegram-канале российский журналист Андрей Каганских, в конце июня пользователям городских Telegram-чатов Мариуполя начал приходить спам с вакансиями наркокурьерьев. Сообщения, по его словам, рассылал «наркомагазин», который работал на подконтрольной «Л/ДНР» территории.



Наркотики уже появились в Мариуполе и Волновахе, их, по информации журналиста, завезли в начале июля. «Магазин» работает через автопродажи с помощью бота. Но с торговлей возникли сложности: наркоторговцы все это время не могут найти курьеров.



Каганских сообщил, что за размещение закладки с наркотиками «магазин» обещал платить 320 рублей. И для начала работы требовал с наркокурьера залог в пять тысяч рублей или селфи с паспортом. Также наркоторговцы предлагали деньги за наказание бывших сотрудников.

«Магазин надеялся на быстрый выход в розничную торговлю. Я посматривал эти два месяца, но закладок в городе так и не увидел. Согласный спрятать опт человек нашелся, а готовый разложить розницу нет, видимо, так», — написал журналист.



Он предположил, что причина в том, что местные жители просто не могут себе позволить купить дорогостоящие наркотики.