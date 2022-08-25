Магазини з «Л/ДНР» налагоджують продаж наркотиків у захоплених містах

Наркокартелі з підконтрольних угрупованням «ЛНР» та «ДНР» територій відкривають «філії» у захоплених російськими військами містах України.



Як повідомив у своєму Telegram-каналі російський журналіст Андрій Каганських, наприкінці червня користувачам міських Telegram-чатів Маріуполя почав надходити спам із вакансіями наркокур'єрів. Повідомлення, за його словами, розсилав «наркомагазин», який працював на підконтрольній «Л/ДНР» території.



Наркотики вже з'явилися у Маріуполі та Волновасі, їх, за інформацією журналіста, завезли на початку липня. «Магазин» працює через автопродаж за допомогою бота. Але з торгівлею виникли складнощі: наркоторговці весь цей час не можуть знайти кур'єрів.



Каганських повідомив, що за розміщення закладки з наркотиками «магазин» обіцяв платити 320 рублів. І для початку роботи вимагав з наркокур'єра заставу в п'ять тисяч рублів або селфі з паспортом. Також наркоторговці пропонували гроші за покарання колишніх працівників.

«Магазин сподівався на швидкий вихід у роздрібну торгівлю. Я поглядав ці два місяці, але закладок у місті так і не побачив. Згідна сховати опт людина знайшлася, а готової розкласти роздріб немає, мабуть, так», — написав журналіст.



Він припустив, що причина в тому, що місцеві жителі просто не можуть дозволити собі купити дорогі наркотики.