Абхазия хочет стать частью «Союзного государства», несмотря на позицию Беларуси

Президент непризнанной Абхазии (Грузия) Аслан Бжания сообщил о готовности присоединиться к «Союзному государству», в которое входят РФ и Беларусь — страна, не признающая Абхазию. Об этом он заявил в эфире российского телеканала.



«В случае такой перспективы, как Союзное государство, в которое войдут Россия, Белоруссия и другие государства, которые бы хотели к этому Союзному государству присоединиться, мы с удовольствием поддержали бы эту идею и были бы полноправными участниками Союзного государства», — сказал Бжания.



По словам Бжании, идея такого государства близка народу Абхазии и «соответствует национальным интересам».

Напомним, Абхазия образована вследствие насильственной оккупации части территории Грузии российскими войсками в 2008 году. Независимость Абхазии признают Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия.



Беларусь не входит в список стран, признающих Абхазию как государство. Так, 2015 году президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что он уважает территориальную целостность Грузии.