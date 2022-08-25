Абхазія хоче стати частиною «Союзної держави», незважаючи на позицію Білорусі

Президент невизнаної Абхазії (Грузія) Аслан Бжанія повідомив про готовність приєднатися до «Союзної держави», до якої входять РФ та Білорусь – країна, яка не визнає Абхазію. Про це він заявив у ефірі російського телеканалу.



«У разі такої перспективи, як Союзна держава, до якої увійдуть Росія, Білорусь та інші держави, які хотіли б до цієї Союзної держави приєднатися, ми із задоволенням підтримали б цю ідею і були б повноправними учасниками Союзної держави», — сказав Бжанія.



За словами Бжанії, ідея такої держави близька до народу Абхазії і «відповідає національним інтересам».

Нагадаємо, Абхазію утворено внаслідок насильницької окупації частини території Грузії російськими військами у 2008 році. Незалежність Абхазії визнають Росія, Венесуела, Нікарагуа, Науру та Сирія.



Білорусь не входить до списку країн, які визнають Абхазію як державу. Так, у 2015 році президент Білорусі Олександр Лукашенко говорив, що він поважає територіальну цілісність Грузії.